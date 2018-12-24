Молодую маму, пострадавшую в аварии на Фурманова, готовят к выписке

По словам Павла, его жена начала самостоятельно ходить. Правда, пока только по палате и коридору. Перелом позвоночника, который изначально подозревали врачи, не подтвердился. Так что выздоровление должно ускориться. Малыш тоже продолжается бороться: узнает окружающих и проявляет эмоции. Вскоре его переведут в неврологию — сильнее всего у ребенка пострадала голова. Его отец благодарит всех за помощь. Признается, что поддержка неравнодушных сейчас очень выручает семью, ведь теще пришлось уволиться с работы, да и сам Павел всё время проводит с родными.