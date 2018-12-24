Екатеринбуржцу больше двух месяцев не могут доставить кресло и диван

Кресло и диван, которые он купил больше двух месяцев назад и которые обещали доставить за неделю, всё еще не прибыли к покупателю. Мебель горожанин оплатил и теперь хочет не только комфорта, но и компенсации за ночи, проведенные на надувном матрасе. Андрея Михайловича ввели в заблуждение еще до покупки. Обещали привезти диван и кресло за 6 дней, если он полностью оплатит комплект. Мужчина заплатил больше 37-ми тысяч, но в договор глянул лишь мельком.