В Кольцово встретили шестимиллионного пассажира

Таких объемов воздушная гавань достигла впервые за историю существования

Прежде услугами аэровокзала пользовались максимум 5 миллионов 400 тысяч человек в год. Это статистика прошлого года. Знаковый пассажир — жительница Екатеринбурга, которая отправилась в Минеральные Воды. Весь следующий год юбилейный пассажир аэропорта сможет бесплатно пользоваться услугами вип-зала, а также слетать в любую точку мира — Анастасии подарили открытый билет туда и обратно. Не исключено, что в 2019-ом Кольцово будет одаривать уже 7-миллионного клиента — ежегодно пассажиропоток увеличивается на миллион. Чаще всего отсюда люди летают в Москву, Сочи и Симферополь. Но основной драйвер роста объема перевозок — транзитные пассажиры. Жители Китая и Дальнего Востока России, направляясь в Европу, всё чаще выбирают пунктом пересадки Екатеринбург, а не Москву. Благодаря этому, аэропорт планирует в ближайшие годы увеличить число пассажиров до 16 миллионов человек в год. Для этого в воздушной гавани сейчас ведется реконструкция.

Также в разделе Общество

Главный онколог Екатеринбурга возглавит местный горздрав
13.12.2018
Главный онколог Екатеринбурга возглавит местный горздрав
Екатеринбуржец пытается получить страховку за погибшего на фронте отца
14.12.2018
Екатеринбуржец пытается получить страховку за погибшего на фронте отца
В Черноусово детскую горку установили в чистом поле
14.12.2018
В Черноусово детскую горку установили в чистом поле
Юные артисты цирка вступились за Анатолия Марчевского
14.12.2018
Юные артисты цирка вступились за Анатолия Марчевского
Вчера
В Кольцово встретили шестимиллионного пассажира