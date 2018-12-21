В Кольцово встретили шестимиллионного пассажира

Прежде услугами аэровокзала пользовались максимум 5 миллионов 400 тысяч человек в год. Это статистика прошлого года. Знаковый пассажир — жительница Екатеринбурга, которая отправилась в Минеральные Воды. Весь следующий год юбилейный пассажир аэропорта сможет бесплатно пользоваться услугами вип-зала, а также слетать в любую точку мира — Анастасии подарили открытый билет туда и обратно. Не исключено, что в 2019-ом Кольцово будет одаривать уже 7-миллионного клиента — ежегодно пассажиропоток увеличивается на миллион. Чаще всего отсюда люди летают в Москву, Сочи и Симферополь. Но основной драйвер роста объема перевозок — транзитные пассажиры. Жители Китая и Дальнего Востока России, направляясь в Европу, всё чаще выбирают пунктом пересадки Екатеринбург, а не Москву. Благодаря этому, аэропорт планирует в ближайшие годы увеличить число пассажиров до 16 миллионов человек в год. Для этого в воздушной гавани сейчас ведется реконструкция.