Стоп — шаурма! Три сотни киосков с фастфудом и продуктами оказались вне закона

Переехать придется павильонам, расположенным над инженерными сетями и задолжавшим за аренду. Все ли сейчас на своем месте, сегодня проверили городские депутаты и общественники. Выяснилось, что без любимых лакомств вскоре могут оказаться многие любители мяса в лаваше. Вместе с комиссией он заглянул и в другие киоски-нарушители.