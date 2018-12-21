Слепая совесть. Кондуктор выгнала из автобуса незрячего пассажира из-за собаки-поводыря

Женщина потребовала купить лабрадору билет

Хотя, по закону, собаку-поводыря обязаны провозить бесплатно. Хозяин пытался это объяснить, но билетер только разозлилась — пообещала переломать мужчине руки и назвала нищебродом. Агрессивного кондуктора поддержали водитель и другие пассажиры. Ринату и псу Николасу пришлось выйти. Впрочем, далеко обидчики инвалида уехать не смогут. Транспортным произволом заинтересовалась прокуратура.

Также в разделе Общество

Главный онколог Екатеринбурга возглавит местный горздрав
13.12.2018
Главный онколог Екатеринбурга возглавит местный горздрав
Юные артисты цирка вступились за Анатолия Марчевского
14.12.2018
Юные артисты цирка вступились за Анатолия Марчевского
Екатеринбуржец пытается получить страховку за погибшего на фронте отца
14.12.2018
Екатеринбуржец пытается получить страховку за погибшего на фронте отца
В Черноусово детскую горку установили в чистом поле
14.12.2018
В Черноусово детскую горку установили в чистом поле
Вчера
Слепая совесть. Кондуктор выгнала из автобуса незрячего пассажира из-за собаки-поводыря