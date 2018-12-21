Слепая совесть. Кондуктор выгнала из автобуса незрячего пассажира из-за собаки-поводыря

Хотя, по закону, собаку-поводыря обязаны провозить бесплатно. Хозяин пытался это объяснить, но билетер только разозлилась — пообещала переломать мужчине руки и назвала нищебродом. Агрессивного кондуктора поддержали водитель и другие пассажиры. Ринату и псу Николасу пришлось выйти. Впрочем, далеко обидчики инвалида уехать не смогут. Транспортным произволом заинтересовалась прокуратура.