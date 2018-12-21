Партнером ИННОПРОМ-2019 станет Турция

В правительстве надеются, что ИННОПРОМ поможет увеличить товарооборот с Анкарой. Темой выставки 2019 года станет «Цифровое производство: интегрированные решения». Иннопром пройдет с 8 по 11 июля в Екатеринбурге. Министр сообщил, что постарается сделать все, чтобы за это время как можно больше турецких компаний нашли партнеров в России. В этом году выставка установила рекорд по количеству профессиональных посетителей — 78 процентов от общего числа гостей. Национальные экспозиции представили восемь стран: Венгрия, Германия, Италия, Словакия, Чехия, Швейцария и Япония.