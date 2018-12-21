Обзор площадок фестиваля «Не темно» 2019

Художники из России, Германии, Италии, Нидерландов, Польши и Туниса создадут на улицах больше 20-ти арт-объектов, построенных на игре света и взаимодействии с ним различных материалов. Чтобы продлить жизнь этим хрупким произведениям, фестиваль проводят в самый короткий световой день. Куда отправиться, чтобы увидеть лучшие работы?