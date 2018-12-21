Общественники прошлись по елочным базарам в поисках нарушений

Ведь некачественное дерево может испортить праздник

Живое — осыпаться раньше времени, искусственное — вызвать аллергию. Но секретами, из чего сделаны наши елки, торговцы делились неохотно. Вместо этого устроили инспекторам настоящее театральное представление — с песнями, танцами и вызовом неотложки. Что общего у туалетного ершика и новогодней елки?

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