Общественники прошлись по елочным базарам в поисках нарушений

Живое — осыпаться раньше времени, искусственное — вызвать аллергию. Но секретами, из чего сделаны наши елки, торговцы делились неохотно. Вместо этого устроили инспекторам настоящее театральное представление — с песнями, танцами и вызовом неотложки. Что общего у туалетного ершика и новогодней елки?