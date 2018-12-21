Новый год в СИЗО: главу свердловской железной дороги оставили за решеткой

В Областном суде адвокаты Алексея Миронова безуспешно пытались обжаловать решение об аресте. Не помогло даже заступничество Почетного гражданина Свердловской области. Начальника СВЖД арестовали неделю назад. По версии следствия, Миронов за услугу обещал директору строительной фирмы помощь в получении контрактов. Какие есть доказательства?
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