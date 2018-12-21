К 300-летию Екатеринбурга в центре появится новый парк

Эту изюминку в проект, который называют самым масштабным в центральной части, привнесла новая управляющая компания. Обновленный проект сейчас утверждается. Однако, по уверениям застройщика, изменения коснутся второй и последующих очередей комплекса. Первые три дома, жилье в которых уже распродают, будут построены по согласованным схемам и в срок. Но в целом, плотность застройки квартала понизится. Вместо запланированных 260 тысяч квадратных метров возведут 180 тысяч. Высвободившиеся площади отдадут под общественные пространства.