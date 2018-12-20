Жители Керамики жалуются на неприкрытую теплотрассу

Ненужная обнажёнка на морозе. На улице Полисадной на Керамике местные жители обеспокоены: совершенно неприкрытой стоит у них теплотрасса. Горожане беспокояться, что от такой коммунальной порнографии близлежащие дома могут остаться без отопления. Спасителем нравов в области ЖКХ выехал на вызов городской дозорный, но на месте узнал — дело это скорее детективное: кто-то специально портит инфраструктуру.