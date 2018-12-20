Жители Керамики жалуются на неприкрытую теплотрассу

Горожане беспокоятся, что близлежащие дома могут остаться без отопления

Ненужная обнажёнка на морозе. На улице Полисадной на Керамике местные жители обеспокоены: совершенно неприкрытой стоит у них теплотрасса. Горожане беспокояться, что от такой коммунальной порнографии близлежащие дома могут остаться без отопления. Спасителем нравов в области ЖКХ выехал на вызов городской дозорный, но на месте узнал — дело это скорее детективное: кто-то специально портит инфраструктуру.

Также в разделе Городской дозор

Жильцы девятиэтажки на Агрономической остались без лифта
12.12.2018
Жильцы девятиэтажки на Агрономической остались без лифта
Новая стиральная машинка сломалась после первых же стирок
10.12.2018
Новая стиральная машинка сломалась после первых же стирок
Коммунальщики Академического складируют снег на берегу реки
17.12.2018
Коммунальщики Академического складируют снег на берегу реки
Екатеринбуржец уже 6 лет живет без голубого топлива
13.12.2018
Екатеринбуржец уже 6 лет живет без голубого топлива
Вчера
Жители Керамики жалуются на неприкрытую теплотрассу