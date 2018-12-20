В Сухом Логу полицейские закрыли цех по производству поддельного алкоголя

Нелегальный завод выпускал коньяк и водку и располагался в бывшем свинарнике

Бутылки отсюда поставляли в небольшие магазины и точки общепита. Размах подпольного производства поражает. Правоохранители изъяли больше 20 тысяч бутылок с алкоголем и ещё около 100 тысяч пустых бутылок с этикетками известных марок, на отдельном конвейере печатали и поддельные акцизы. Весь изъятый алкоголь полицейские отправили на экспертизу, она выяснит, были ли в палёной продукции опасные для здоровья примеси и вещества. Известно, что завод проработал около двух месяцев. Горе-бизнесменам грозит уголовное дело.

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