В Мичуринском закрыли школу из-за угрозы вспышки кишечной инфекции

Чтобы не рисковать здоровьем остальных, руководство решило перевести школьников на дистанционное обучение. Весь день в школе работали специалисты Роспотребнадзора. Они пытаются найти источник инфекции. Ее подозревают у двоих школьников. О плохом самочувствии детей родители сообщили учителям накануне вечером. 25-ая школа на Широкой речке одна из самых больших в городе, под угрозой оказалась тысяча семьсот детей, поэтому директор решила пойти на радикальные меры. Пока школу закрыли до 27 декабря, но там заверили, что постараются как можно раньше отменить внеплановые каникулы.