Служба судебных приставов вместе с ГИБДД ловит должников

Представители ведомства проверяют автомобилистов

Стой, кто ведёт. Служба судебных приставов устроила засаду на должников: прямо в городе, на улице Мира представители ведомства останавливают автомобилистов и проверяют, нет ли у них долгов перед обществом и государством. Алиментщики, задолжавшие штрафы и налоги рейда не ожидали, и многие были рады заплатить прямо на месте. Некоторые даже благодарили президента за поблажки. Должника инспекторы видят из далека. Их выдает реакция на вопрос и государственный номер — его полицейские сверяют с базой, как и права. Но сегодня проверка особенная — вместе с сотрудниками ДПС работают судебные приставы. Все долги у них записаны — в мобильном приложении.

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Служба судебных приставов вместе с ГИБДД ловит должников