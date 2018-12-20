Служба судебных приставов вместе с ГИБДД ловит должников

Стой, кто ведёт. Служба судебных приставов устроила засаду на должников: прямо в городе, на улице Мира представители ведомства останавливают автомобилистов и проверяют, нет ли у них долгов перед обществом и государством. Алиментщики, задолжавшие штрафы и налоги рейда не ожидали, и многие были рады заплатить прямо на месте. Некоторые даже благодарили президента за поблажки. Должника инспекторы видят из далека. Их выдает реакция на вопрос и государственный номер — его полицейские сверяют с базой, как и права. Но сегодня проверка особенная — вместе с сотрудниками ДПС работают судебные приставы. Все долги у них записаны — в мобильном приложении.