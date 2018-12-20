Правительство Свердловской области отменит бронь земель на ВИЗе

Всемирная выставка 2025 года не досталась Екатеринбургу, так что теперь для земли будут искать новое применение. Речь идет об участке в границах улиц Татищева, Лоцмановых и Металлургов. Его площадь больше шестисот гектаров. Снимать бронь с земли не хотели до последнего. В мэрии планировали сперва спроектировать там новый район застройки, чтобы в будущем комплексно освоить территорию. Однако, оказалось на правительство региона уже подали в суд за незаконное резервирование. Ведь для него нужно иметь проект планировки. Так что теперь бронь снимут и попытаются в ближайшее время сохранить хотя бы часть участка, чтобы отдать его под муниципальный резерв.