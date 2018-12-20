Мэр Александр Высокинский протестировал новые вагоны «Уралтрансмаша»

Прежде чем ответить на вопросы журналистов, Александр Высокинский пробует себя в роли вагоновожатого. Тестирует новые трамваи местного производства, которые сейчас находятся на испытании. После доработок город планирует закупить 50 таких машин. Закупка новых трамваев станет частью транспортной реформы, которую запускают в будущем году. Выехать власти планируют на электротранспорте, который выгоднее автобусов. Те же будут выполнять роль шаттлов, чтобы обслужить крупные узлы.