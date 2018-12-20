Космонавт из Екатеринбурга вернулся с МСК на Землю

Наблюдать за жизнью на орбите можно было благодаря его фото и видео отчетам. На Землю космонавты доставили и образцы герметика из отверстия корабля «Союз МС-09». Эти пробы, взятые во время выхода в открытый космос, наверняка, помогут в расследовании преступления космического масштаба — кто же все-таки просверлил дырку в обшивке бытового отсека? О том, как прошло приземление.
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