Космонавт из Екатеринбурга вернулся с МСК на Землю

Наблюдать за жизнью на орбите можно было благодаря его фото и видео отчетам. На Землю космонавты доставили и образцы герметика из отверстия корабля «Союз МС-09». Эти пробы, взятые во время выхода в открытый космос, наверняка, помогут в расследовании преступления космического масштаба — кто же все-таки просверлил дырку в обшивке бытового отсека? О том, как прошло приземление.