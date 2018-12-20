Из-за перепада температур на дорогах Екатеринбурга образовались накаты

Основная работа делается, пока горожане спят. Так, в Ленинском районе ночью с улиц вывезли полтысячи тонн осадков. Зимняя уборка в районе не зависит от погоды — дороги чистят и во время снегопадов, и в перерывах. Как рассказывают работники ДЭУ, пока нет осадков, они вывозят с улиц снежные валы. Сначала их нарезают, потом грузят в самосвалы и отправляют на специальные полигоны. Саму проезжую часть обязательно очищают от накатов. Это делается для безопасности водителей — чтобы они не скользили и видели ориентиры. В сутки ленинские дорожники, в среднем, вывозят до двух с половиной тысяч тонн осадков. Для этого в районе в смену выходят 40 машин. Но в зависимости от погодных условий при необходимости количество могут увеличить на 30 процентов.