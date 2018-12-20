Хоровод добра: волонтеры устроили праздник для бездомных

Напоили чаем и подарили варежки

Сегодня праздник у бродяг, сегодня будут танцы и… пряники. Накормить и развеселить бездомных по традиции решили активисты перед Новым годом. Ведь самый домашний праздник бомжам придется встречать на улице. Отметить новый год договорились заранее — ведь метеорологи скоро обещают морозы. Так что организаторы торопятся вручить бездомным подарки: теплые варежки, шарфы и носки. Все сделано своими руками. Эти подарки на любой вкус и цвет. Так что каждый нашел по душе и по размеру.

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Хоровод добра: волонтеры устроили праздник для бездомных