Екатеринбургский цирк под угрозой закрытия

Формально, из-за правил пожарной безопасности

Без дыма, без огня, но со скандалом. Екатеринбургский цирк под угрозой закрытия: формально из-за правил пожарной безопасности, фактически — из-за длящегося уже несколько месяцев спора бывшего директора учреждения Анатолия Марчевского с новым, присланным Москвой, руководителем Александром Авраменко. В суде новый директор цирка тут же переводит стрелки на предшественника. Мол, именно Анатолий Марчевский нарушал технику пожарной безопасности, из-за чего здание даже грозились временно закрыть. Прокуратура нашла немало недочетов.

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