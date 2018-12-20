Двоим уральским журналистам удалось задать вопрос Владимиру Путину

О делах земных долго говорил российский президент. В Москве прошла его большая пресс-конференция. Глава государства отвечал на вопросы журналистов в 14 раз и делал это четыре часа без передышки. В огромной толпе — среди 1700 представителей СМИ — Владимиром Путиным были услышаны голоса и двух уральских корреспондентов. Они спросили о реформировании системы исполнения наказаний и качестве водопроводной воды. Правда, ответы на многие вопросы утонули в криках желающих пообщаться с президентом.