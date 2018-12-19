Зоозащитники просят создать региональный центр по борьбе с бездомными животными

Поодиночке бороться с проблемой сложно

Новое ведомство, считают активисты, должно заниматься вопросами надзора, отлова, содержания и пристроя бродячих собак и кошек. Это особенно важно при реализации федерального закона «Об ответственном обращении с животными». Он, в частности, предлагает чипировать животных и выпуск стерилизованных бродяжек обратно на улицу. В нашем регионе зоозащитники настаивают на увеличении штрафов за жестокое обращение с братьями меньшими, а также создании межмуниципальных передержек. Законодатели обещают рассмотреть идеи в новом году.

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Зоозащитники просят создать региональный центр по борьбе с бездомными животными