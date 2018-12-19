В Кольцово аварийно приземлился самолет из Тайланда

На борту находилось 335 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал. Аварийный борт в Кольцово встретили накануне, посадка прошла в штатном режиме — это информация следователей, они начали свою проверку ЧП. Самолёт летел из Пхукета в Екатеринбург. И уже в конце полета пилот заметил сигнал, сообщающий о неисправности гидросистемы. Он проблеме он сообщил в аэропорт, где начали готовиться к аварийной встрече. Благо, помощь никому из экипажа и пассажиров не потребовалась. Детали происшествия выясняют правоохранители