В Кольцово аварийно приземлился самолет из Тайланда

Уже на подлёте к столице Урала пилоты заметили неисправность воздушного судна

На борту находилось 335 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал. Аварийный борт в Кольцово встретили накануне, посадка прошла в штатном режиме — это информация следователей, они начали свою проверку ЧП. Самолёт летел из Пхукета в Екатеринбург. И уже в конце полета пилот заметил сигнал, сообщающий о неисправности гидросистемы. Он проблеме он сообщил в аэропорт, где начали готовиться к аварийной встрече. Благо, помощь никому из экипажа и пассажиров не потребовалась. Детали происшествия выясняют правоохранители

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В Кольцово аварийно приземлился самолет из Тайланда