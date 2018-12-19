Тоже в доле: жильцы ЖК на Бахчиванджи, наконец, получили ключи от своих квартир

Ровно 4 года ожиданий, голодовки, митинги и суды — дольщики жилого комплекса «Кольцовский» через многое прошли в борьбе за квадратные метры. Дом, наконец, сдан! Определено и место жительства первых застройщиков — тех, кто собрал на строительство 153 миллиона рублей с будущих соседей. Они отправлены за решетку.