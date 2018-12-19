Так просто не отъехать: Госдума ужесточает закон о техосмотре

Это обязательная процедура, но в последнее время многие водители стали ею пренебрегать

Автодиспансеризацию рулевые сейчас проходят, по сути, по желанию. Талоны техосмотра давно отменены, а при страховании ехать на диагностику никто не заставляет. Пока. Российские депутаты решили ужесточить процедуру ТО. Ведь не секрет, что эту карту легко можно купить. Законотворцы предлагают сделать техосмотр углубленным — список пополнится сличением номеров кузова, шасси и рамы — и поголовным. Отъехать, купив диагностическую карту, уже не получится. Машина должна попасть в единую систему ТО, что можно сделать только через сертифицированный бокс. Там установят камеры, чтобы фотографировать тех, соблюдает закон. По словам операторов, это всем ударит по карману.

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