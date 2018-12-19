Пополнение в подземке: метрополитен Екатеринбурга планирует обновить парк

На это собираются потратить полмиллиарда рублей городского бюджета. Мэрия планирует закупить четыре головных вагона и четыре промежуточных — по 39 и 48 сидячих мест. При этом каждый вмещает не менее трехсот пассажиров. Обязательное условие для покупки — наличие видеокамер, изображение с которых должно поступать в кабину машиниста. Такой вагон будет стоить от 65 до 75 миллионов. Эти траты всерьез обеспокоили горожан. Многие переживают, что теперь проезд в метро подорожает. Тем более что накануне подземка уже просила повысить тариф с 28 до 32 рублей. Правда, спикер городской думы сегодня заявил, что это не выход и обещал, что экономику подземки пересмотрят.