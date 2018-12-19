Полмиллиона за ковром: у ветеранов украли "похоронные" деньги

Правда, у полиции и общественников к старикам много вопросов

По словам стариков, ограбили их на следующий день после пенсии. Бабушке целый месяц пришлось просить милостыню. Говорит, никто рубля не дал. Однако в организациях, куда обращалась пострадавшая, утверждают – ветеранам помогали и продуктами, и деньгами. Родственники говорят, что ветерану часто мерещится, что ее грабят. Но сейчас у пенсионерки есть конкретные подозреваемые — из числа приближенных, которые могли знать, где тайник.

Также в разделе Криминал

После ареста имущества горожанину вернули машину с дешевыми запчастями
07.12.2018
После ареста имущества горожанину вернули машину с дешевыми запчастями
В Березовском вынесли приговор автомойщику, задавившему свою коллегу
28.11.2018
В Березовском вынесли приговор автомойщику, задавившему свою коллегу
Прощайте, дондики. В Екатеринбурге осудили банду черных похоронщиков
16.11.2018
Прощайте, дондики. В Екатеринбурге осудили банду черных похоронщиков
Чёрного риелтора отправили за решетку за принуждение к сделке
07.11.2018
Чёрного риелтора отправили за решетку за принуждение к сделке
Сегодня
Полмиллиона за ковром: у ветеранов украли "похоронные" деньги