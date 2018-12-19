Полмиллиона за ковром: у ветеранов украли "похоронные" деньги

По словам стариков, ограбили их на следующий день после пенсии. Бабушке целый месяц пришлось просить милостыню. Говорит, никто рубля не дал. Однако в организациях, куда обращалась пострадавшая, утверждают – ветеранам помогали и продуктами, и деньгами. Родственники говорят, что ветерану часто мерещится, что ее грабят. Но сейчас у пенсионерки есть конкретные подозреваемые — из числа приближенных, которые могли знать, где тайник.