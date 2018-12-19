Не карнавальные, а защитные: медики призывают надевать на утренники медицинские маски

Лучше вообще воздержаться от посещения массовых мероприятий

Болеть с похмелья, похоже, меньшее из зол, подстерегающих в праздники. На вечеринках и утренниках легко подцепить вирус. Поэтому главным трендом в праздничных костюмах должна стать маска. Чтобы не заболеть, эпидемиологи советуют привиться и укреплять иммунитет спортом. Лыжи, прогулки и активные развлечения гораздо полезнее, чем сытное застолье.

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Не карнавальные, а защитные: медики призывают надевать на утренники медицинские маски