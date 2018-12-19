Екатеринбургскую "Спецавтобазу" возглавил депутат Григорий Вихарев

На предприятие придется 60% от всего оборота отходов в области

За остальное будет отвечать тюменская компания «Рифей», которой далеко не все потребители рады. Так, в Нижнем Тагиле, который встретил нового оператора в штыки, провели экстренное совещание по мусорной реформе. Глава города потребовал, чтобы компания «Рифей» зарегистрировалась в муниципалитете. Это, по его мнению, позволит повысить качество работы, скорость реакции на жалобы жителей. Те, напомним, жалуются на тарифную политику оператора — стоимость вывоза отходов в Тагиле самая высокая в регионе. Впрочем, мэр отметил, что налоги от деятельности фирмы пойдут в местную казну.

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