Жители многоэтажки больше двух недель ждут запуска лифта

Лифт новый, исправный, только я вас в него не пущу. Такой, в духе почтальона Печкина парадокс, обнаружили жильцы нескольких домов Екатеринбурга. Проблема — чисто бюрократическая, но труднопреодолимая. Чтобы новый лифт заработал, специалист должен дать добро. А специалистов, как водится, не хватает. И ради официального разрешения в Екатеринбург нужно везти инспектора из Кургана.