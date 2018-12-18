Жители многоэтажки больше двух недель ждут запуска лифта

Мучаются жильцы сразу пяти подъездов

Лифт новый, исправный, только я вас в него не пущу. Такой, в духе почтальона Печкина парадокс, обнаружили жильцы нескольких домов Екатеринбурга. Проблема — чисто бюрократическая, но труднопреодолимая. Чтобы новый лифт заработал, специалист должен дать добро. А специалистов, как водится, не хватает. И ради официального разрешения в Екатеринбург нужно везти инспектора из Кургана.

Также в разделе Городской дозор

Жильцы девятиэтажки на Агрономической остались без лифта
12.12.2018
Жильцы девятиэтажки на Агрономической остались без лифта
Новая стиральная машинка сломалась после первых же стирок
10.12.2018
Новая стиральная машинка сломалась после первых же стирок
Пять этажей в воде: жильцы дома на Сортировке не дождутся коммунальщиков
06.12.2018
Пять этажей в воде: жильцы дома на Сортировке не дождутся коммунальщиков
Подвал пятиэтажки на Уралмаше заливает нечистотами
07.12.2018
Подвал пятиэтажки на Уралмаше заливает нечистотами
Вчера
Жители многоэтажки больше двух недель ждут запуска лифта