Водитель автобуса отказался везти единственную пассажирку до конечной

Везти единственного человека в салоне ему не выгодно

Остановка не по требованию. 16-летнюю девочку высадили из автобуса за семь пунктов до конечного. Внезапную остановку пассажирке водитель объяснил просто — везти единственного человека в салоне ему не выгодно. Не остановил мужчину и тот факт, что проезд школьница оплатила. Только вот денег на ещё одну пересадку у девочки не нашлось. Спасать дочь с морозной остановки пришлось маме — оставив маленького ребенка у соседки, та приехала на Сортировку. А после об автобусном произволе сообщила в прокуратуру.

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Водитель автобуса отказался везти единственную пассажирку до конечной