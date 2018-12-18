В Музее ИЗО открылось сразу две выставки икон

Святые, не видевшие света божьего. В Музее ИЗО недалеко от Плотинки сразу две выставки икон. Первая — невьянской иконы, которую многие годы показывать было нельзя: и сами священные изображения были не готовы, и музей был для их демонстрации неприспособлен. Другая экспозиция – в честь самой известной тезки нашего города, Святой Екатерины Александрийской. Притом иконы великомученницы приехали на Урал со всей страны, из музеев и частных коллекций.