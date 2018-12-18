В больнице скончалась пенсионерка, упавшая в яму с кипятком на Уралмаше

Она угодила в провал в конце ноября, когда провожала внучку в школу

На улице Победы тогда прорвало теплотрассу, вода разлилась по тротуару и проезжей части. Из-за аварии всю улицу заволокло паром, так что опасности просто не было видно. И бабушка, и внучка получили сильные ожоги, у пенсионерки пострадало больше половины тела. На скорой женщину доставили в реанимацию, однако спасти ее не удалось. Коммунальщики уже пообещали оказать помощь дочери погибшей, в том числе материальную. После этого ЧП энергетики настоятельно просят не приближаться к месту аварии, а обходить такие участки. Ведь температура пара в холода достигает 170 градусов.

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