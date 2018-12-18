Да будет свет! Но недолго. Щедрый подарок сделают коммунальщики злостным должникам. Горожанам, которые давно не платят по счетам, вернут в квартиры газ и электричество. Правда, не навсегда, а лишь на время новогодних праздников. Такое распоряжение отправили чиновники министерства ЖКХ в энергоснабжающие организации. Там, видимо, решили, что праздник нужен всем — вот и согласились закрыть глаза на долги в новогодние каникулы. Кроме того, коммунальщикам поручили перейти на режим повышенной готовности. Это значит, что на любые ЧП в аварийных службах должны реагировать молниеносно. А вот плановые ремонтные работы, напротив, в праздники проводить запрещено, если для них понадобится отключать потребителей.