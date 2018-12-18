Северная сказка: в екатеринбургском цирке стартовала новая программа

Что верблюды забыли в Лапландии?

Звери, люди – и тех и других больше сотни, — и все они рассказывают новогоднюю сказку о том, как девочка кружным и полным приключений путём идёт на ёлку к Деду морозу. Главная злодейка в сказке – Чёрная Королева, а вот главный сказочник, человек, который привёз в городской цирк масштабное шоу – заслуженный артист России и Грузии Гия Эрадзе. Музыканты переносят гостей в сказочную Лапландию, куда отправляется главная героиня шоу – юная принцесса. Чтобы попасть на новогодний бал Деда Мороза, ей нужно доставить волшебную Ёлочку. Задание оказывается не из легких — девочке предстоит преодолеть множество препятствий, подстроенных Черной Королевой и ее помощниками.

Также в разделе Культпросвет

Фестиваль «Инклюзив-арт» собрал особенных людей со всего мира
21.11.2018
Фестиваль «Инклюзив-арт» собрал особенных людей со всего мира
В Музее ИЗО открылась выставка художника Виталия Воловича
11.10.2018
В Музее ИЗО открылась выставка художника Виталия Воловича
Сальери не травил Моцарта: свое видение развития трагической истории придумали уральские авторы
13.12.2018
Сальери не травил Моцарта: свое видение развития трагической истории придумали уральские авторы
Старая сказка на новый лад: в Музкомедии репетируют анонимный мюзикл «Колобок»
27.11.2018
Старая сказка на новый лад: в Музкомедии репетируют анонимный мюзикл «Колобок»
Вчера
Северная сказка: в екатеринбургском цирке стартовала новая программа