Пятиэтажку у филармонии разрешили снести

Тучи сгущаются над жителями пятиэтажки у филармонии. Свое разрешение на снос этого дома выдало еще одно ведомство. Теперь и в управлении госохраны объектов культурного наследия Свердловской области подтвердили, что дом не представляет особой исторической ценности, а его демонтаж не опасен для здания филармонии. На этом месте собираются строить новый концертный зал по проекту легендарного британского архитектурного бюро Захи Хадид. Ее называли королевой кривых линий. Проект нового здания выглядит футуристично. И будет стоить соответствующе. Реализация проекта обойдется бюджетам всех уровней в 660 млн. рублей. Госохрана также разрешила использование подземного пространства под зданием филармонии — там будет организована парковка. Но с планами властей не согласны жители пятиэтажного дома, который ради расширения филармонии планируют снести. Они уже обратились с жалобами на это решение во все инстанции.