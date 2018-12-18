Браконьеры вырубили целую поляну новогодних ёлок

Сезон охоты на ёлки открыт. В Сысертском районе браконьеры вырубили целую поляну хвойных. Все ёлочки — как на подбор: чуть больше метра в высоту и, увы, пониженной пушистости. Не останавливает нелегальных лесорубов и штраф — за каждое дерево они могут заплатить до двух тысяч рублей. Между тем, всего за тридцать рублей — а именно столько стоит метровая елка в лесничестве — смотрители готовы показать, где найти настоящую зеленую красавицу.