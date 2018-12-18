Автомобилистов, паркующихся на газонах, начнут штрафовать

Черная полоса для гряземесов. Вскоре всех, кто паркуется на газонах, будут штрафовать. Водителям, которые разводят грязь, придется заплатить до пяти тысяч рублей. С юрлицами поступят ещё строже: им грозит наказание до полумиллиона рублей. И за примерами далеко ходить не надо — на поляне в парке 50-летия ВЛКСМ ежедневно паркуется до сотни машин. Об этом нам сообщили вы, наши зрители. Такой же народный контроль поможет бороться и с другими нарушителями.