Автомобилистов, паркующихся на газонах, начнут штрафовать

За примятую траву или куст водителю придется заплатить до пяти тысяч рублей

Черная полоса для гряземесов. Вскоре всех, кто паркуется на газонах, будут штрафовать. Водителям, которые разводят грязь, придется заплатить до пяти тысяч рублей. С юрлицами поступят ещё строже: им грозит наказание до полумиллиона рублей. И за примерами далеко ходить не надо — на поляне в парке 50-летия ВЛКСМ ежедневно паркуется до сотни машин. Об этом нам сообщили вы, наши зрители. Такой же народный контроль поможет бороться и с другими нарушителями.

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