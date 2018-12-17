Между тем, без врачей сейчас, как без рук. В Екатеринбурге распространяется грипп. Уже известно о трёх больных, среди которых годовалый малыш. У него вирус нашли в лечебнице, куда ребёнок попал с пневмонией. Это первый случай заражения свиным гриппом в городе. Как отмечают медики, пациент не был привит. Еще две пациентки — женщины 66 и 33 лет — подхватили гонконгский — так называемый птичий — штамм. Лишь одна из пострадавших прошла вакцинацию, и благодаря этому она легче переносит болезнь. Врачи советуют поставить прививку всем горожанам, особенно тем, кто часто контактирует с людьми. Сделать это еще не поздно, тем более, что вакцина нынче бесплатна. Она защищает от всех известных штаммов гриппа. Если же уберечься от вируса не удалось, геройствовать не стоит.