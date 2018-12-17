Оформить биометрический паспорт со следующего года станет проще

Планируется, что в них заявителей станут обслуживать не люди, а набор электронного оборудования. По аналогии с виртуальной валютой, кабины для сбора биометрических данных будут называться крипто-кабинами. Посетители смогут оставить там отпечатки пальцев, сфотографироваться и передать необходимые документы. Полностью автоматической процедура, конечно, не станет. Однако нововведение позволит ускорить процесс. Сейчас срок оформления загранпаспорта нового образца по месту регистрации составляет один месяц, по месту пребывания — порядка четырех. Новинка должна появиться в середине 2019го.