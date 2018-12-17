На жительницу Первоуральска свалилась неожиданная слава и поклонники

Лицо Динары Мутыгуллиной стало знакомо слишком большому числу людей — на девушку из Первоуральска свалилась неожиданная слава. После того, как она заявилась на участие в конкурсе невест. Под канонические стандарты красоты Динара не подходит. Но это лишь увеличивает ряды поклонников. И вроде бы вот она, сладкая жизнь, и у Динары даже подходящий костюм есть – пряника. Но отчего же грустит новоявленная звезда интернета?