На жительницу Первоуральска свалилась неожиданная слава и поклонники

При этом Динара не рада такой популярности

Лицо Динары Мутыгуллиной стало знакомо слишком большому числу людей — на девушку из Первоуральска свалилась неожиданная слава. После того, как она заявилась на участие в конкурсе невест. Под канонические стандарты красоты Динара не подходит. Но это лишь увеличивает ряды поклонников. И вроде бы вот она, сладкая жизнь, и у Динары даже подходящий костюм есть – пряника. Но отчего же грустит новоявленная звезда интернета?

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