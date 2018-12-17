Мужчина под видом эксперта по окнам обокрал пенсионера

Его лицо может быть знакомо и другим

Чист как стеклышко — думали клиенты про эксперта по окнам, но ошибались. Мужчина только представлялся мастером, но лишь для того, чтобы без труда проникать в квартиры доверчивых горожан. Так жертвой этого «мастера на все руки» стал 93-летний ветеран Великой Отечественной войны. Злоумышленник даже умудрился обокрасть пенсионера дважды. Возможно, это лицо знакомо и другим пострадавшим. Ведь жертв оконщика может быть гораздо больше.

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Мужчина под видом эксперта по окнам обокрал пенсионера