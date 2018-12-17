Коммунальщики Академического складируют снег на берегу реки

В городе еще не было серьёзных снегопадов, а горы снега уже с двухэтажный дом

Жители Академического бьют тревогу — весь выпавший снег со дворов микрорайона коммунальщики не довозят до специальный полигон, а складируют прямо на берегу реки. В городе еще не было серьёзных снегопадов, а горы снега уже с двухэтажный дом. Жители не на шутку опасаются, как бы халатность местных хозяйственников не привела к экологической катастрофе. Зима — явление временное, за ней придет весна и вся эта тающая глыба окажется в водной артерии. Разгребать проблему отправился Городской Дозор.

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Коммунальщики Академического складируют снег на берегу реки