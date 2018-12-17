Хозяйка минипига из Екатеринбурга завела своему питомцу аккаунт в соцсети

Когда тебе подложили свинью, а ты тому и рада. Хозяйка минипига из Екатеринбурга завела своему питомцу аккаунт в популярной соцсети. И уральская свинья по кличке Джузеппа в считанные дни набрала более 60-ти тысяч подписчиков. К слову, это больше чем у популярных городских порталов. Чаще всего фолловеры блогера с пятачком лайкают посты, где Джузеппа спит на шее у хозяйки, за обе щёки уплетает брокколи и пытается поладить с другими хвостатыми и пушистыми соседями.