Хозяйка минипига из Екатеринбурга завела своему питомцу аккаунт в соцсети

Уральская свинья по кличке Джузеппа в считанные дни набрала более 60 тысяч подписчиков

Когда тебе подложили свинью, а ты тому и рада. Хозяйка минипига из Екатеринбурга завела своему питомцу аккаунт в популярной соцсети. И уральская свинья по кличке Джузеппа в считанные дни набрала более 60-ти тысяч подписчиков. К слову, это больше чем у популярных городских порталов. Чаще всего фолловеры блогера с пятачком лайкают посты, где Джузеппа спит на шее у хозяйки, за обе щёки уплетает брокколи и пытается поладить с другими хвостатыми и пушистыми соседями.

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