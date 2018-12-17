Ещё один фельдшер скорой пострадал от буйного пациента

И вновь в повестке дня больная тема: новое нападение на врача неотложки. Молодой фельдшер пострадал от пенсионера — буйный пациент нанес удары прямо в карете Скорой помощи. Так что вместо больницы его доставили в отделении полиции. Теперь и сам врач — среди пациентов, вынужден уйти на больничный. Страдают от этого и коллеги — сотрудникам подстанции Скорой придется больше работать, ведь на город всего сотня бригад. А также потенциальные больные.