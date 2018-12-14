Юные артисты цирка вступились за Анатолия Марчевского

На защиту бывшего директора екатеринбургского цирка встали будущие артисты. Родители воспитанников студии воздушной гимнастики собрали больше двухсот подписей в поддержку опального руководителя. Их сегодня отнесли в областную Общественную палату. Правда, само обсуждение юные цирковые пропустили. С представителем Росгосцирка — а именно главк инициировал увольнение — встретился сам Анатолий Марчевский. За несмешной баталией наблюдала целая коллегия чиновников.