Юные артисты цирка вступились за Анатолия Марчевского

Воспитанники детской школы собирают подписи в защиту руководителя

На защиту бывшего директора екатеринбургского цирка встали будущие артисты. Родители воспитанников студии воздушной гимнастики собрали больше двухсот подписей в поддержку опального руководителя. Их сегодня отнесли в областную Общественную палату. Правда, само обсуждение юные цирковые пропустили. С представителем Росгосцирка — а именно главк инициировал увольнение — встретился сам Анатолий Марчевский. За несмешной баталией наблюдала целая коллегия чиновников.

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