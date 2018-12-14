В Екатеринбурге стартует запись в первые классы

В этом году для них решили открыть отдельные даты записи — за полтора месяца до основного потока. 15 декабря — то есть уже этой ночью — начнут принимать документы детей военных и сотрудников силовых ведомств, а также инвалидов. Запись откроется на сайте госуслуг, а также на официальном портале Администрации Екатеринбурга в личном кабинете гражданина. Подать документы льготники смогут до 23 января. Так в мэрии надеются сократить нагрузку на сайты во время массовой записи. Напомним, ежегодно порталы не справляются с потоком родителей, желающих записаться в первую же ночь. В этот раз провайдер вновь обещает стабильную работу сервиса, и отмечает, что в начале декабря он успешно справился с тестовой нагрузкой