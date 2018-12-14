В Черноусово детскую горку установили в чистом поле

Детворе приходится добираться по сугробам сотню метров

Развлекаются как могут. В деревне Черноусово детскую площадку построили прямо посереди чистого поля. Чтобы скатиться с горки, местной детворе приходится брести по сугробам сотню метров — ведь ни дороги, ни тропинки к участку не проложено. С инспекцией на дальний каменский рубеж сегодня приехали общественники и представители прокуратуры. Ведь игры на этой площадке могут быть опасны. Качели едва держатся, горка шатается, и даже сама земля, похоже, пропитана отходами с местной фермы. Только вот чиновники утверждают — за площадкой будущее.

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