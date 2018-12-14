Школьники привезли из Дубая золото международного робототехнического конкурса

Золото международного робототехнического конкурса привезли из Дубая местные школьники. Говорящий на пяти языках Феликс и безмолвная, неутомимая танцовщица Алиса не оставили шансов другим участникам кибер-чемпионата. В прошлом году екатеринбургская команда стала лучшей в младшей группе. А в этом юные робототехники забрали первое место в старшей и в творческом командном зачёте.