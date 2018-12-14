Ограждение парка строители возводят посреди двора

Была одна игровая площадка, а станет две. И радоваться бы жителям этому обстоятельству, да только в этой истории, как в той притче про жадину и скорняка, речь не об улучшении и высоком мастерстве. А как раз наоборот. Жителям дома на улице Амундсена двор буквально разрезали пополам. Рабочие ограждают зеленую зону вокруг новостроек поблизости. Одну из скважин для установки опоры они просверлили прямо в песочнице.